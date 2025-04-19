На сайте администрации США появилась страница об «истинном происхождении» Covid

Американские власти разместили на сайте Белого дома страницу, на которой они рассказали о якобы «истинном происхождении» коронавирусной инфекции, сообщает RT .

Там написано, что Covid-19 появился в результате утечки из лаборатории в Ухане в Китае. Данная теория аргументирована властями США.

Так, в материале отметили, что данный вирус обладает «биологическими характеристиками, которых нет в природе». Еще все заболевшие заразились от однократного контакта с носителем, и в этом отличие от предыдущих пандемий, когда для распространения заболевания нужно было несколько попаданий вируса в организм.

Как считает администрация Белого дома, если бы были научные доказательства естественного происхождения коронавируса, то они бы уже появились.