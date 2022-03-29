РИАМО - 29 мар. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Россия делает два шага для деэскалации конфликта в Украине, сообщает Федеральное агентство новостей.

Во вторник в Стамбуле прошел новый раунд переговоров России и Украины.

Глава российской делегации Мединский и член украинской делегации, глава фракции парламента украинской правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия провели беседу тет-а-тет. Переговоры продлились около трех часов.

По итогам встречи Мединский заявил о том, что переговоры прошли конструктивно. Он отметил, что все предложения украинской стороны будут рассмотрены и доложены президенту России Владимиру Путину.

Вооруженные силы РФ продолжают проведение спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Одной из главных целей спецоперации названа защита населения Донецкой и Луганской народных республик.

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