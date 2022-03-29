РИАМО - 29 мар. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предприниматель Роман Абрамович не имеет статуса официального члена российской делегации, сообщает Газета.ru.
Песков отметил, что Абрамович осуществляет контакты между обеими сторонами переговоров с их одобрения.
Очередной этап российско-украинских переговоров стартовал в Стамбуле. Делегацию из РФ возглавляет помощник президента России Владимир Мединский.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основные цели первого этапа спецоперации российских вооруженных сил на Украине можно считать выполненными.
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