РИАМО - 29 мар. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предприниматель Роман Абрамович не имеет статуса официального члена российской делегации, сообщает Газета.ru.

Песков отметил, что Абрамович осуществляет контакты между обеими сторонами переговоров с их одобрения.

«С нашей стороны он (Абрамович - ред.) также присутствует сегодня в Стамбуле», – добавил пресс-секретарь российского президента.

Очередной этап российско-украинских переговоров стартовал в Стамбуле. Делегацию из РФ возглавляет помощник президента России Владимир Мединский.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основные цели первого этапа спецоперации российских вооруженных сил на Украине можно считать выполненными.