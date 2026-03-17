Как оплатить парковку в Москве, если нет интернета: 3 способа

В материале РИАМО рассказываем, как оплатить парковку, если нет интернета и какие существуют штрафы за опоздание с оплатой.

За какое время нужно успеть оплатить парковку в Москве

Сбой мобильного интернета — не повод не оплачивать парковку. По правилам оплатить парковку в течение пяти минут с момента начала парковочной сессии. Однако, по словам заммэра столицы Максима Лискутова, оплатить парковку можно до конца дня.

«Если вы вдруг забыли оплатить, не указали номер машины, вы можете сделать до конца дня… У вас есть нормальное время, в спокойном режиме это до конца дня сделать», — сказал чиновник.

Он добавил, что всегда остается возможность оплатить с помощью СМС.

Штраф за неоплаченную парковку составляет пять тысяч рублей в соответствии с ч. 2 ст. 8.14 КоАП Москвы.

Через мобильное приложение, используя сеть Moscow WiFi_Free Фото - © РИА Новости Воспользоваться приложением «Парковки России» можно с помощью бесплатной городской сети Moscow WiFi_Free. На сайте можно найти адреса подключения, а пройти авторизацию можно один раз, так как сеть бесшовная. Но сеть общедоступная и с подключением к ней могут быть проблемы, да и сама сеть доступна только в пределах Садового и Третьего транспортного колец. Теоретически можно найти сеть, пройти идентификацию, подтвердить свои данные в браузере с помощью аккаунта на mos.ru или по номеру телефона. После этого вы получите доступ в интернет и сможете оплатить парковку по привычной схеме.

С помощью СМС Фото - © РИА Новости В условиях отсутствия мобильного интернета можно оплачивать парковку с помощью СМС. Мобильная связь не отключается. Для оплаты нужно отправить СМС на номер 7757 с текстом: номер парковки*номер автомобиля*количество часов от 1 до 24. Деньги спишутся с парковочного счета, тарификация поминутная. Текст будет выглядеть примерно так: 0001*Р456МР*3. Досрочно завершить парковку можно текстом сообщения S или C. Сумма за неиспользованное время стоянки возвращается на ваш парковочный счет, который создается при первой оплате. Чтобы продлить парковку нужно отправить текст Х с количеством часов продления (Х1). Обязательно нужно дождаться СМС о выполнении услуги.