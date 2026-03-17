Павлов: ГУ МЧС по Московской области готово к весенним паводкам

Силы и средства ГУ МЧС России по Московской области готовы к прохождению весенних паводков в регионе, сообщил руководитель ведомства генерал-майор внутренней службы Алексей Павлов.

«По готовности сил и средств (к паводкам — ред.) оцениваем созданную группировку как достаточную», — сказал Павлов во время совещания губернатора Подмосковья Андрей Воробьева с руководителями министерств и главами муниципальных образований.

Он добавил, что к настоящему моменту в резерве находятся 325 плавсредств, 139 мотопомп и 29 насосных станций для оперативного и всестороннего реагирования на обращения граждан по подтоплениям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в каждом муниципальном образовании региона ведутся работы по недопущению подтоплений.

«Чувствительная тема, потому что она касается каждого. Мы были в Раменском, там проведены и проводятся мероприятия по недопущению подтоплений. Я уверен, в каждом городе и в каждом муниципалитете соответственно такие работы ведутся», — сказал Воробьев.

