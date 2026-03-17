«Остров проклятых»: россиянка выживает на Кубе без света и еды

Россиянка пожаловалась на регулярные отключения электроэнергии и мобильного интернета на территории столицы Кубы. Кроме того, на острове нет нормальных продуктов и перебои с водой.

Блогерша рассказала, что уже 3 года живет в Гаване с четырьмя детьми. В последнее время стало все сложнее мириться «со всеми дефицитами» Кубы.

«Мало того, что у нас нет нормальных продуктов и я не могу просто выйти и купить скажем, молока или клубники, когда мне хочется. Здесь еще каждый божий день отключают по графику электроэнергию», — пожаловалась в соцсетях россиянка по имени Хельга.

По ее словам, раньше это было всего 4 часа в сутки без света, то к настоящему моменту электроэнергию отключают ежедневно на 18 часов.

Хельга добавила, что если раньше мобильная связь замедлялась, то теперь власти Кубы отключают мобильные вышки по зонам. На период отключений местные жители не могут вызвать ни полицию, ни скорую помощь.

Кроме того, на острове Свободы закрылись отели и рестораны, есть перебои с подачей газа и питьевой водой.

