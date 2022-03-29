РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 мар. Инспекторы ГИБДД Сергей Громов и Денис Костяев приехали на выписку к молодой маме в Московский областной перинатальный центр (МОПЦ) Балашихи и подарили ей цветы и автокресло для новорожденной девочки, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Когда на 40-й неделе беременности женщина вызвала такси, чтобы вместе с мужем отправиться в роддом, автомобиль попал в пробку. Схватки усиливались, поэтому будущий папа обратился за помощью к инспекторам ГИБДД. Они и помогли им оперативно добраться до Красногорской больницы №1, где на базе гинекологического отделения организован ургентный родильный зал, предназначенный как раз для таких экстренных случаев.

В результате все закончилось хорошо. Врачи приняли роды и провели необходимый осмотр ребенка, оказали всю необходимую помощь. На свет появилась здоровая девочка весом 2 970 г и ростом 50 см.

«После родов маму с малышкой перевели в МОПЦ. На выписку из роддома поздравить молодую маму с рождением девочки приехали старший лейтенант полиции Сергей Громов и капитан полиции Денис Костяев. Они подарили цветы и детское автокресло, так что малышка отправилась домой в автолюльке по всем правилам безопасности», - говорится в сообщении.

В свою очередь, новоиспеченные родители поблагодарили сотрудников ДПС и врачей за оказанную помощь.