РИАМО - 29 мар. Солнцевский районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины, обвиняемого в применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). В сентябре 2021 года на территории аэропорта Внуково мужчина сбил полицейского, управляя автомобилем, и протащил его по асфальту несколько метров, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Происшествие случилось 30 сентября 2021 года в аэропорту Внуково, куда сотрудники полиции сопровождали иностранных граждан для депортации в Армению.

Один из задержанных попытался сбежать, в этом ему помогал сообщник, который заранее припарковал автомобиль Skoda возле терминала аэропорта. Увидев бегущего к автомобилю задержанного, мужчина открыл пассажирскую дверь, помогая знакомому запрыгнуть в машину, и начал движение.

Полицейский, догонявший задержанного, схватился за дверь автомобиля рукой и потребовал от водителя остановиться. В ответ на это мужчина только ускорил движение, пытаясь скрыться, и протащил полицейского по асфальту несколько метров. В результате пострадавший получил тяжкие телесные повреждения.

Позднее злоумышленника нашли и задержали, мужчина признал вину и раскаялся. Суд отправил его под стражу. Сейчас Солнцевская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.