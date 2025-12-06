сегодня в 12:12

Ефимов: в Очаково-Матвеевском по программе КРТ построят технопарк

Строительство технопарка запланировано в районе Очаково-Матвеевское на западе столицы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Проект соответствующего решения размещен на официальном портале mos.ru. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Проект КРТ предусматривает редевелопмент участка площадью 1,93 га на Очаковском шоссе в районе Очаково-Матвеевское. Здесь возведут технопарк. Реализация проекта позволит создать свыше 300 высококвалифицированных рабочих мест. Общий объем инвестиций в развитие территории оценивается почти в 6 млрд рублей», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что годовой бюджетный эффект может достичь 149 млн рублей.

Земельный участок находится по адресу: Очаковское шоссе, вл. 40, в границах, ограниченных проспектом Генерала Дорохова, Рябиновой улицей и путями четвертого Московского центрального диаметра.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, площадь общественно-производственных помещений технопарка достигнет 22,16 тыс. кв. м.

«Он появится на месте склада, автомастерских и других устаревших объектов. Участок комплексного развития благоустроят и организуют удобную улично-дорожную сеть. До МКАД можно будет доехать на автомобиле за пять минут», — сказал Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что проекты КРТ позволят создать новые жилые кварталы, общественные зоны и рабочие места во Внукове, Южном Тушине, Покровском-Стрешневе, Капотне и Бирюлеве Восточном.

Как уточнила заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Арина Авдеева, современные технопарки выполняют роль уникальных площадок, предлагающих полный спектр услуг для развития предпринимательства. Льготы для владельцев и готовая инфраструктура для резидентов помогают значительно снизить операционные расходы.

«Это дает компаниям возможность сфокусироваться на главном — разработке и выводе на рынок новой продукции», — добавила Авдеева.

Программа комплексного развития территорий (КРТ) нацелена на формирование привлекательных городских пространств в бывших промышленных зонах, на неэффективно используемых и пустующих землях, с последующей их гармоничной интеграцией в городскую среду. В настоящее время в Москве на различных этапах планирования и реализации находятся 336 проектов КРТ, общая площадь которых превышает 4,2 тыс. га. Работа по этой программе ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.