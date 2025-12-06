Энергетическая инфраструктура получила урон в Киевской области

сегодня в 12:12

Энергетическая инфраструктура была повреждена в Киевской области Украины. Там ночью слышали взрывы, рассказал вице-премьер, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, сообщает ТАСС .

До этого о вероятном повреждении энергетического объекта рассказали украинские средства массовой информации. Кулеба и местные власти не рассказали, где именно находился объект, получивший урон.

Украинское СМИ «Страна» писало, что ночью большое количество взрывов слышали в городе Белая Церковь в Киевской области. Там заметили сильное задымление.

Утром в пресс-службе Белоцерковской городской общины рассказали о вероятных перебоях с теплоснабжением. Они затронули ряд районов города.

В ночь на 6 декабря во множество регионов Украины объявили воздушную тревогу. Она была, в том числе в Киеве, Луцке, Чернигове, Киевской, Львовской, Днепропетровской областях.

