ЕАИСТ Москвы вошла в число лучших решений в сфере цифровой экономики

Московская Единая автоматизированная информационная система торгов (ЕАИСТ) стала лауреатом премии ComNews Awards в категории «Лучшее региональное цифровое решение в государственных закупках». Данная награда вручается за самые результативные российские проекты в области цифровой экономики, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что благодаря внедрению Единой автоматизированной информационной системы торгов Москвы все городские закупки перешли в электронный формат.

«Сегодня она является основой столичной контрактной системы. Более чем за 20 лет работы в ней было размещено почти шесть миллионов контрактов. Для получения сведений, необходимых для заключения сделок, ЕАИСТ в режиме реального времени обменивается данными почти с 50 информационными системами, в том числе федерального уровня, такими как Портал поставщиков, сервисы Федерального казначейства, Банка России и другие», — отметила Мария Багреева.

В ЕАИСТ работают примерно три тысячи заказчиков и более 390 тыс. поставщиков. Ежедневно в системе заключается свыше двух тысяч контрактов, которые снабжают всем необходимым учебные заведения, медицинские и культурные организации, коммунальные службы и органы городской власти. Ежеминутно в ее базах данных обрабатывается больше 800 тыс. транзакций.

По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, ЕАИСТ позволяет правительству Москвы оперативно обрабатывать и анализировать огромный массив данных. Одна из успешных разработок, внедренных в системе, — это использование типовых комплектов документов.

«В настоящее время используется 485 таких комплектов, что не только ускоряет и упрощает процесс закупок, но и помогает свести к минимуму ошибки, вызванные человеческим фактором, а также обеспечить понятные и прозрачные правила заключения контракта и поддержать развитие добросовестной конкуренции», — сказал Пуртов.

Система построена на российском программном обеспечении и автоматизирует процессы закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд Москвы, а также для отдельных категорий юридических лиц, столичных фондов капремонта многоквартирных домов и реновации жилья.

В службу технической поддержки ЕАИСТ интегрирован искусственный интеллект. Виртуальный помощник АИСТА способен вести диалог с пользователем и предоставляет ответы с указанием источника данных. С его помощью можно быстро получить разъяснения по часто задаваемым вопросам, а специалисты поддержки занимаются более сложными и нестандартными запросами, требующими углубленных знаний.

Контрактная система Москвы последовательно показывает высокие результаты. Столица занимает ведущую позицию в Национальном рейтинге прозрачности закупок. За счет стандартизации процедур, внедрения цифровых инструментов и привлечения малого бизнеса московский госзаказ обеспечивает экономию на каждом этапе процесса.

