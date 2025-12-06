ВСУ обстреляли Белгородскую область 89 дронами, пострадал глава администрации

сегодня в 12:04

Гладков: за сутки ВСУ ударили по Белгородской области 89 БПЛА, 8 человек ранены

За последние сутки представители киевского режима обстреливали Белгородскую область с помощью боеприпасов и дронов. По региону были совершены удары минимум 89-ю беспилотниками, большая часть из которых успешно сбита. В результате атак пострадали восемь человек, в том числе глава администрации Березовского сельского поселения, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В поселке Борисовка в результате атак FPV-дронов пострадали четверо мужчин, в том числе глава администрации Березовского сельского поселения. Глава поселения госпитализирован, остальные отпущены на амбулаторное лечение», — рассказал Гладков.

В населенном пункте из-за падения обломков сбитых дронов повреждены в том числе два многоквартирных дома, а также сем автомобилей, в том числе транспортное средство председателя избирательной комиссии Белгородской области.

Обстрелам представителей киевского режима подверглись разные районы Белгородской области. В селе Волчья Александровка легкие травмы получили двое мужчин. Медики оказали им помощь и отпустили на амбулаторное лечение в связи с отсутствием показаний к госпитализации.

Также атаки были совершены в Грайворонском, Краснояружском, Новооскольском округах. Местным жителям нанесен материальный ущерб.

В Шебекинском округе обстрелы были по городу Шебекино, селам Графовка, Муром, Нежеголь и Новая Таволжанка.

«В городе Шебекино количество пострадавших в результате детонации FPV-дрона на территории предприятия увеличилось до двух человек. Оба мужчины продолжают лечение амбулаторно», — добавил Гладков.

На местах падения обломков работают компетентные службы. Ущерб устанавливается.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.