РИАМО - 29 мар. До конца года в Одинцовском городском округе построят 2 новых дорожных объекта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба областного Минтранса.

В округе идет масштабное строительство дорожных объектов. Они позволят улучшить транспортную доступность и повысить безопасность дорожного движения для более чем 135 тыс. местных жителей.

Сейчас продолжается строительство путепровода в д. Раздоры. Движение там откроют в августе 2022 года, это на 9 месяцев раньше срока. Дорога длиной 1,2 км с 2 полосами обеспечит бессветофорное движение по Рублевскому шоссе. Кроме того, она улучшит выезд из д. Раздоры и подъезд к гимназии им. Примакова.

Движение на ул. Чистяковой в микрорайоне Трехгорка откроют в ноябре 2022 года, на 6 месяцев раньше срока. После реконструкции на улице длиной 1,9 км будет обеспечено 4-х полосное движение к новой развязке. В июне планируется начать капремонт аварийного путепровода на Можайском шоссе.

Во втором квартале 2023 года завершится первый этап реконструкции Мякининского шоссе. Это участок с 4 полосами длиной 4,1 км. Также будет обеспечено строительство Мякининского шоссе протяженностью 1,5 км с 4-мя полосами движения.

Строительство платного участка ЦКАД в деревне Малые Вяземы протяженностью 4 км планируется начать в середине текущего года, завершат его в 2023 году. После ввода участка в эксплуатацию время в пути сократится в 8 раз – с 2 часов до 15 минут.