Раненую в Курской области собаку приютила московская семья

сегодня в 02:28

Курский приют «Право жить» организовал спасение сотен животных из прифронтовых районов, включая собаку с открытым переломом, доставленную военными, сообщает РИА Новости .

После операции в Москве питомец обрел новую семью в столице. Как сообщила директор учреждения Екатерина Жильникова, с начала боевых действий было эвакуировано 170 собак, 120 из которых уже нашли хозяев в разных городах России.

Приют, получающий помощь от российских военнослужащих, также лечит раненых кошек — например, кошку Симу с травмой глаза, которой провели трансплантацию роговицы.

Особой трогательной моментом сотрудники называют воссоединение питомцев с прежними владельцами, которые разыскивают животных через приют.