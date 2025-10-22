В Дублине продолжаются массовые протесты после задержания мигранта

Беспорядки в ирландской столице: тысячи человек протестуют против мигрантов

В Дублине второй вечер подряд продолжаются массовые протесты, вызванные задержанием выходца из Африки по подозрению в изнасиловании десятилетней девочки, сообщает RT .

Согласно информации Sky News, около 2 тысяч демонстрантов собрались у отеля, где размещают просителей убежища, поблизости от места предполагаемого преступления.

Участники акции, среди которых были люди с ирландскими флагами, забрасывали полицейских камнями и подожгли служебный автомобиль.

Министр юстиции Ирландии Джим О’Каллаган подтвердил арест подозреваемого и заявил, что угрозы общественной безопасности нет, осудив нападения на правоохранителей. Инцидент произошел на фоне растущего социального напряжения в Великобритании и Ирландии, где ранее уже проходили акции протеста против размещения мигрантов в отелях.