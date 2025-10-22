В России запретили рекламировать энергетики с упоминанием БАД

С 1 марта 2026 года производителям будет запрещено указывать в рекламных материалах информацию о содержании биологически активных добавок и витаминов, а также обращаться к аудитории младше 18 лет.

Обязательным станет предупреждение о вреде чрезмерного потребления, занимающее не менее 7% площади рекламного пространства или эфирного времени. Нарушителям грозят штрафы до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Законопроект также предусматривает запрет скрытой рекламы в контенте для несовершеннолетних.

При этом депутаты отвергли предложение о полном запрете продаж энергетиков взрослым, указав на риски развития черного рынка.

Новые правила дополняют действующие ограничения, запрещающие с марта 2025 года продажу тонизирующих напитков несовершеннолетним.