Трамп: США и Иран могут заключить сделку в понедельник

США и Иран могут заключить мирную сделку в понедельник. Такой исход спрогнозировал американский лидер Дональд Трамп, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

По словам республиканца, «есть хороший шанс», что 6 апреля Вашингтон и Тегеран подпишут мирный договор.

«Они (переговорщики — ред.) ведут переговоры сейчас», — заявил Трамп.

Телеканал со ссылкой на слова Трампа пишет, что при плохом исходе республиканец грозится «взорвать все и забрать нефть».

Ранее Трамп в соцсети Truth Social пообещал атаковать объекты энергетической и гражданской инфраструктуры Ирана. Это произойдет, если к 6 апреля страна не разблокирует Ормузский пролив.

