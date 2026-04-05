Трамп: США и Иран могут заключить сделку в понедельник
США и Иран могут заключить мирную сделку в понедельник. Такой исход спрогнозировал американский лидер Дональд Трамп, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.
По словам республиканца, «есть хороший шанс», что 6 апреля Вашингтон и Тегеран подпишут мирный договор.
«Они (переговорщики — ред.) ведут переговоры сейчас», — заявил Трамп.
Телеканал со ссылкой на слова Трампа пишет, что при плохом исходе республиканец грозится «взорвать все и забрать нефть».
Ранее Трамп в соцсети Truth Social пообещал атаковать объекты энергетической и гражданской инфраструктуры Ирана. Это произойдет, если к 6 апреля страна не разблокирует Ормузский пролив.
