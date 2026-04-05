ВС США могут уничтожить энергетическую инфраструктуру Ирана

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social пообещал атаковать объекты энергетической и гражданской инфраструктуры Ирана. Это произойдет, если к 6 апреля страна не разблокирует Ормузский пролив, сообщает ТАСС .

При невыполнении условия, ВС США устроят Ирану «день электростанций и мостов», пообещал Трамп.

Он обратился к властям страны. Если те не разблокируют Ормузский пролив, то государство «будет в аду».

26 марта Трамп на 10 суток поставил на паузу атаки объектов энергетической инфраструктуры Ирана. Срок действия решения закончится в 20:00 6 апреля по американскому времени или в 03:00 7 апреля по московскому.

Вашингтон и Тель-Авив атаковали Тегеран 28 февраля. В ответ Иран ударил по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке. Боевые действия в регионе продолжаются.

