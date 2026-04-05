Застрявший в Германии кит Тимми получил серьезные травмы и скоро умрет

Застрявший в ФРГ кит Тимми получил травмы и может погибнуть

Специалисты нашли в прошлом не замеченные повреждения тела у горбатого кита Тимми, который застрял на мелководье в Балтийском море неподалеку от ФРГ. Об этом заявляет телерадиокомпания NDR со ссылкой на министра окружающей среды Мекленбурга-Передней Померании Тилля Бакхауса, сообщает ТАСС .

Уровень воды снизился. Из-за этого обнаружились новые травмы.

Раны могли появиться из-за удара гребным винтом корабля. Также на теле Тимми заметили травмы, которые оставила рыболовная сеть.

С 31 марта кит увяз на мелководье залива Кирхзее острова Пель к северу от Висмара. Он практически не плавает.

Тимми все еще жив. Однако высока вероятность, что он погибнет.

Кита поливают водой из Балтийского моря. Специалисты считают, что такие действия могут облегчить страдания млекопитающего.

