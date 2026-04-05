Очевидцы рассказали, что пожар в ТЦ Калининграда начался с загоревшегося авто

Очевидцы заявили, что пожар в ТЦ «Гиант» в Калининграде начался из-за загоревшегося автомобиля, сообщает «112» .

По словам людей, сначала пламя объяло машину, припаркованную у ТЦ. После этого огонь быстро перекинулся на здание.

На месте работают пожарные. Сейчас площадь возгорания увеличилась до 1 тыс. кв. м. Процесс тушения осложняет высокая пожарная нагрузка, так как внутри ТЦ были горючие материалы. Кроме того, на улице сильный ветер, который распространяет огонь.

Ранее другой возможной причиной возникновения пожара были названы ремонтные работы, в ходе которых загорелись стройматериалы на крыше здания. Сообщалось, что после этого огонь перекинулось на фасад, рекламные вывески и автомобили.

В результате ЧП, предварительно, пострадали три человека. Двоих из них госпитализировали.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.