Принят законопроект о запрете торговли табаком на остановках

сегодня в 02:51

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, запрещающий розничную продажу сигарет и никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта, сообщают «Ведомости» .

Исключение составят единственные торговые точки в малых населенных пунктах, расположенные на остановочных пунктах, чтобы не создавать неудобств для местных жителей.

Документ, разработанный хабаровскими депутатами, получил поддержку 396 парламентариев при одном голосе против от Анатолия Вассермана, высказавшегося за пропаганду здорового образа жизни вместо административных ограничений.

Законопроект, который должен вступить в силу с 1 марта 2026 года, уточняет действующие нормы запрета торговли табачными изделиями в местах массового скопления людей и не потребует дополнительных бюджетных расходов.