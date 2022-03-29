РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мар. В поселке Дубровицы подмосковного Подольска могут установить банкомат Сбербанка по просьбе жителей, сообщил глава округа Дмитрий Жариков.

Жариков обсудил вопрос установки банкомата в поселке Дубровицы с представителями банка. Установить его попросили жители поселка во время отчетного собрания в КПЦ «Дубровицы» 24 марта. Глава округа пригласил на встречу активных и уважаемых жителей микрорайона Дубровицы Валентину Монетову и Раису Федорову.

«На данный момент людям предлагают снимать деньги через кассу в местном супермаркете. Этот механизм имеет ряд ограничений и неудобств. Уверен, что более 3000 жителей поселка Дубровицы не должны быть заложниками ситуации», - написал Жариков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что решением вопроса займутся представители банка. В ближайшее время определят расположение банкомата на территории поселка и сроки его установки.