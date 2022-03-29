РИАМО - 29 мар. Акцию «Время ранних», участники которой получают скидку при оплате проезда в столичном метро в утренние часы, продлили до конца года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Акцию запустили в ноябре 2020 года. По рабочим дням пассажиры «фиолетовой» и «розовой» веток могут ездить со скидкой до 50% с момента открытия метро до 07:15 и в период с 08:45 до 09:15. Кроме того, сниженный тариф сохранят на Казанском направлении МЖД в сторону Москвы.
Акция позволила снизить на 7% количество пассажиров в вагонах Таганско-Краснопресненской линии по утрам. Пассажиропоток на станции «Китай-город» снизился на 21%, на «Полежаевской» - на 20%, «Выхино» — на 18%.
При оплате проезда с помощью электронного кошелька или Face Pay списывается 23 рубля за поездку, при оплате банковской картой — 26 рублей.
Между двумя станциями метро «Сокольники» в Москве начались работы по созданию пересадки>>
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