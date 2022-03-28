РИАМО - 28 мар. Начались строительные работы по созданию пересадки между двумя станциями метро «Сокольники», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На станции «Сокольники» БКЛ приступили к созданию пересадки на одноименную станцию Сокольнической ветки. При проектировании нужно было не только вписать пересадочный узел в конструкции действующей старейшей станции метро Москвы, являющейся также объектом культурного наследия, но и учесть большой пассажиропоток», – заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он пояснил, что распределение потока пассажиров будет осуществляться равномерно из пешеходной галереи вдоль станции «Сокольники» Большой кольцевой линии над путями. После этого пассажиры будут подниматься по эскалатору на уровень распределительного зала на входящий и выходящий поток.

Специальные выгородки от пассажиров создаются со стороны действующей станции для дальнейшего примыкания к БКЛ. На данном этапе в пешеходном коридоре и северном торце переносятся кабели и ведутся работы по подготовке к раскрытию и оформлению проемов.

На станции «Сокольники» БКЛ продолжаются архитектурно-отделочные работы служебных помещениях и вестибюлях, монтаж инженерных систем и благоустройство прилегающей к станции территории.

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