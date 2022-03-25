РИАМО - 25 мар. У московского транспорта появится собственное уникальное звуковое оформление. Оно будет сопровождать сообщения в метро и наземном транспорте и звучать при звонке в кол-центр, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Такое решение позволит выделить важную информацию в общем потоке аудиосообщений. Звук станет частью бренда «Московский транспорт».

«Услышав сигнал, пассажирам станет проще понимать, какая информация важна для прослушивания. Аудио добавится к объявлениям, звонкам в кол-центры, брендовым видеороликам и многому другому», — рассказал заммэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Для выбора звука будет проведен конкурс среди музыкантов. Финальным этапом отбора станет голосование пассажиров.