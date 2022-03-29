РИАМО - 29 мар. Во вторник в Московском регионе при облачной погоде прогнозируются осадки в виде снега, сообщается на сайте «Метеоновости».

Столичный регион останется в зоне холодного атмосферного фронта.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от 0 до плюс 2 градусов, по Подмосковью - от минус 3 до плюс 2 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 12-15 м/с.

Атмосферное давление опустится существенно ниже нормы, а содержание кислорода в воздухе будет умеренно пониженным, что может негативно повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

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