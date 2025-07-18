В Таиланде назвали причину отключения мобильного приложения банка у иностранцев

В Бангкоке объяснили, почему многие иностранцы, включая сотни россиян, не могли пользоваться мобильным приложением банка Siam Commercial Bank (SCB). Оказалось, что сработала система защиты от онлайн-мошенников, пишет РИА Новости .

По всему Таиланду в последние дни возникли большие очереди в отделения банка SCB. Иностранцы, включая россиян, столкнулись с проблемой — их мобильные банковские приложения перестали работать, поэтому все решили лично узнать, что случилось. Причина отключения приложения оказалась простой: имя в банке не совпадает с именем в договоре на мобильную связь.

Это новое правило, которое вступит в силу только в июле 2025 года. Согласно ему, все таиландские банки будут проверять, одинаково ли записано имя клиента в банке и у мобильного оператора. Проблема затронула популярные среди иностранцев города — Бангкок, Пхукет, Паттайю и другие регионы страны.

«Последним сроком приведения имен в соответствие, который был назначен Банком Таиланда (Центробанком — ред.), был срок до 1 июля 2025 года. После этой даты протоколы безопасности, разработанные с учетом этого параметра, заработали в полную силу. Одним из таких протоколов и было запущено веерное отключение мобильных приложений у иностранных клиентов, которые не обращались в банк для сверки имен», — сообщила заместитель заведующего одного из отделений SCB в бангкокском районе Пхаятхаи Пхатчара С. (фамилия не называется по просьбе сотрудницы банка).

Сотрудница банка пояснила, что в последние дни было также много случаев, когда данные клиентов совпадали и в банке, и у операторов, но мобильное приложение все равно переставало работать.

Она добавила, что среди клиентов, обращавшихся с этой проблемой, было около 20% граждан Таиланда и 80% иностранцев.