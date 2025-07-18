Украина с помощью дронов обстреливает Смоленскую область

Представители киевского режима 18 июля обстреливают Смоленскую область с помощью беспилотников. Губернатор региона Василий Анохин в Telegram-канале рассказал, как следует себя вести во время действия режима воздушной опасности.

По словам Анохина, дежурными средствами ПВО в Смоленской области 18 июля сбиты сразу два вражеских дрона. В результате падения обломков никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано, но на местах все равно работают оперативные службы.

Анохин также опубликовал памятку с информацией, как действовать в случае воздушной тревоги. Так, если человек находится дома, он должен отойти от окон и укрыться в комнате, где нет окон. Например, в ванной комнате.

Если человек находится на улице в этот момент, ему рекомендуется найти ближайшее здание и зайти внутрь. Если рядом есть подземный паркинг — лучше всего спрятаться в него. В такие моменты запрещается пользоваться телефонами и вести какую-либо съемку, а также публиковать соответствующие материалы в Сети.

«При обнаружении частей БПЛА не приближайтесь к ним. Об их местоположении прошу информировать экстренные службы по телефону 112», — добавил губернатор Смоленской области.

Ранее Минобороны сообщило, что всего за четыре часа над пятью российскими регионами были ликвидированы 26 дронов. На местах падения обломков работали оперативные службы.