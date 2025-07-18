В Дагестане котенок не давал девушке уехать на работу

«Шерстяной арбузер пытался залезть в машину, перегораживал проезд», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, как девушка пытается уехать на машине, однако котенок не отходит от нее не на шаг. Она относит котенка в сторону, но он каждый раз возвращался к автомобилю.

Автор поста выразил надежду животное найдет свой дом.

Ранее в Санкт-Петербурге девушки зонтиком спасли свалившегося в Крюков канал котенка. Они ехали мимо на прогулочном катере.

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