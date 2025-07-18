В Дагестане котенок не давал девушке уехать на работу
Маленький котенок мешал девушке уехать на работу и пытался попасть в машину, сообщает 112.
«Шерстяной арбузер пытался залезть в машину, перегораживал проезд», — говорится в публикации.
На опубликованных кадрах видно, как девушка пытается уехать на машине, однако котенок не отходит от нее не на шаг. Она относит котенка в сторону, но он каждый раз возвращался к автомобилю.
Автор поста выразил надежду животное найдет свой дом.
Ранее в Санкт-Петербурге девушки зонтиком спасли свалившегося в Крюков канал котенка. Они ехали мимо на прогулочном катере.
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