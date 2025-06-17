сегодня в 17:55

В Петербурге девушки зонтиком спасли свалившегося в Крюков канал котенка

В Санкт-Петербурге девушки зонтиком спасли свалившегося в Крюков канал котенка. Они ехали мимо на прогулочном катере, сообщает SHOT .

На опубликованной записи видно, как водитель водного судна подъехал к котенку. Девушка раскрыла зонт и поймала животное, после чего вытащила его на борт.

Котенок был рыжего цвета. Вероятно, после спасения его отдали прохожим.

Ранее в Сургуте произошел пожар в квартире на первом этаже 12-этажного жилого дома. Были спасены 30 человек и кот.