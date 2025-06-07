Пожарный в Сургуте вернул к жизни кота с помощью кислорода и массажа сердца

В Сургуте произошел пожар в квартире на первом этаже 12-этажного жилого дома, спасены 30 человек и кот, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Из опасной зоны были эвакуированы 30 человек, включая 10 детей. Двоих пострадавших, среди которых был ребенок, спасатели вывели в спецснаряжении.

Во время разбора завалов пожарный Илья Поляков обнаружил домашнего кота без признаков жизни. Несмотря на критическое состояние животного, огнеборец не опустил руки: он вынес питомца на улицу, провел реанимационные мероприятия — кислородную поддержку и непрямой массаж сердца. Усилия не прошли даром: кот постепенно пришел в себя.

ЧП могло обернуться трагедией, но слаженные действия спасателей предотвратили жертвы. Сейчас все пострадавшие находятся под наблюдением медиков, а спасенный питомец уже восстанавливается после пережитого стресса.

Причины возгорания устанавливаются.