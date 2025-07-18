Собянин: пресечена очередная попытка атаки на Москву вражеского беспилотника

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать российскую столицу с помощью дронов. Вечером 18 июля силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны пресечена очередная попытка атаки на Москву вражеского беспилотника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте падения обломков сейчас работают экстренные службы.

Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ четыре часа подряд атаковали Россию дронами. Шесть из них были ликвидированы над Московским регионом, пять из которых летели на Москву.