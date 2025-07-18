Драгрейсеры на мини-погрузчиках устроили шоу в Москве
Драгрейсеры на мини-погрузчиках устроили небольшое шоу на дороге в Москве, сообщает SHOT.
«Парни немного попонтовались на задних колесах перед девушкой и рванули по свежему асфальту в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, как мини-погрузчики эффектно проехались на задних колесах.
Ранее жители подмосковного города Домодедово пожаловались на громкий дрифт по ночам под окнами.
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