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Драгрейсеры на мини-погрузчиках устроили шоу в Москве

Драгрейсеры на мини-погрузчиках устроили небольшое шоу на дороге в Москве, сообщает SHOT .

«Парни немного попонтовались на задних колесах перед девушкой и рванули по свежему асфальту в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как мини-погрузчики эффектно проехались на задних колесах.

Ранее жители подмосковного города Домодедово пожаловались на громкий дрифт по ночам под окнами.

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