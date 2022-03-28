РИАМО - 28 мар. В Ленинском округе полицейские задержали сиделку пожилой женщины, подозреваемую в краже из квартиры более 1,2 млн рублей, сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ.

В дежурную часть поступило заявление от 84-летнего местного жителя о краже денег из его квартиры. Была задержана 43-летняя гражданка одной из республик Средней Азии, работавшая у заявителя сиделкой его пожилой жены.

«Злоумышленница совершила хищение, когда оба супруга находились на госпитализации в больнице. Похищенными деньгами она распорядилась по своему усмотрению», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Суд заключил женщину под стражу.