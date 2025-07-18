Американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что бывший главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный может заменить президента Украины Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости .

Залужный сейчас рассматривается как самый заслуживающий доверия преемник Зеленского. Знающие официальные лица в Вашингтоне сообщили мне, что эта работа может стать его в течение нескольких месяцев», — отметил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Большой вопрос» заявила, что Зеленский стремится к встрече с Путиным исключительно с целью подтверждения собственной легитимности. Официально срок полномочий Зеленского истек еще в мае 2024 года.

Однако выборы нового президента не стали проводить из-за действующего режима военного положения.