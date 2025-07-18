Росавиация: в Домодедово ввели временные ограничения на полеты
Аэропорт «Домодедово» временно перестал принимать и отправлять воздушные судна. Самолеты не могут ни приземлиться, ни вылететь из данной воздушной гавани, сообщили в пресс-службе «Росавиации».
Временные ограничения введены с целью обеспечить безопасность пассажирам.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Аэропорт вернется к привычному ритму работы после того, как исчезнет воздушная опасность.