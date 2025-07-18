В Домодедово сняли временные ограничения
В аэропорту «Домодедово» сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов,» — говорится в сообщении.
Временные ограничения были введены с целью обеспечить безопасность пассажирам.
Вечером аэропорт «Домодедово» временно перестал принимать и отправлять воздушные судна.
Ночью 18 июля Росавиация приостанавливала работу аэропорта Внуково в Москве. Самолеты также не могли вылететь по маршрутам, а также совершали посадку на запасных аэродромах.