В Дмитровском округе повреждена высоковольтная линия из-за беспилотника

В Дмитровском городском округе Московской области сбит беспилотник. Повреждена высоковольтная линия, сообщил врио главы городского округа Михаил Шувалов в Telegram-канале .

Он отметил, что беспилотник упал в поле, вдали от жилых домов.

В результате никто не пострадал. На место падения беспилотника прибыли экстренные службы.

«Повреждена высоковольтная линия, но энергетики оперативно устраняют неполадку», — сообщил Шувалов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать российскую столицу с помощью дронов. Вечером 18 июля силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву.