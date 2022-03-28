РИАМО - 28 мар. В Московской области опережающими темпами реализуется программа социальной газификации, в регионе по ней газифицировали еще 27 населенных пунктов, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

На прошлой неделе «Мособлгаз» завершил строительные работы еще в 26 населенных пунктах Московской области по соцгазификации: деревня Ефремово в г.о. Шатура, деревня Тимохово в Одинцовском округе, деревня Богданиха и деревня Дальние Прудищи в Ленинском округе, деревня Соломыково, деревня Щербинка и деревня Красино в г.о. Домодедово и др.

На данный момент работы проводятся в 47 населенных пунктах. В строительно-монтажных работах задействовано более 40 единиц техники.

«В этом году план социальной газификации уже перевыполнен. Работы в рамках программы завершены на 48%. Сети уже проложили в 1 381 населенный пункт региона. Работы по президентскому проекту ведутся согласно графику. Подмосковные газовики строят газораспределительные сети, что называется, без выходных», — сказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

На текущей неделе работы начнутся в 7 населенных пунктах: деревне Федурново в г.о. Балашиха, деревне 2-я Алексеевка в г.о. Щелково, поселке Гарь-Покровское в Одинцовском округе, деревне Бужарово в г.о. Истра, селе Борщево в г.о. Клин, деревне Назарьево в г.о. Шаховская и городе Шатура.

Следить за ходом работ можно онлайн, на интерактивной карте Мособлгаза. Так можно подать заявку на Социальную газификацию.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу следует только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.