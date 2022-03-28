РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 мар. Жители деревни Дятловка подмосковной Балашихи выставили на портал «Добродел» свой проект инициативного бюджетирования по установке памятного камня с фамилиями погибших в Великую Отечественную войну жителей деревни, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Парламентарий встретился с инициативной группой жителей деревни и рассказал им об этапах голосования за проект, прохождении муниципального и регионального отборов. По словам Ефимова, в прошлом году при содействии администрации округа и настойчивости самих жителей небольшой участок в самом центре деревни был очищен от строительного мусора, на нем была уложена плитка, установлены скамейка и символический камень.

«Вместе с жителями мы встречали здесь День Победы и именно с этой точки потомки победителей прошли по деревне строем «Бессмертного полка». Считаю этот проект важным и потому призываю всех проголосовать за него», - сказал Ефимов.

Руководитель инициативной группы Татьяна Алешина поблагодарила областного депутата за поддержку и рассказала, что в случае победы проекта в сквере планируется установить памятный камень, на котором будут нанесены порядка 160 фамилий жителей деревни Дятловка, не вернувшихся с полей сражений.

«Наш сквер уже стал местом сбора в памятные праздники. Совместно с домом культуры выставляем здесь аппаратуру, приглашаем пенсионеров и организуем хорошие, добрые мероприятия. А если на этом пятачке будет место, куда потомки героев Великой Отечественной смогут возложить цветы – сквер точно заживет», - отметила Алешина.

Ефимов добавил, что по Балашихе в рамках программы инициативного бюджетирования на портале «Добродел» жителями выставлено 19 проектов. Все инициативы очень разные – от организации площадки для выгула собак в микрорайоне Железнодорожный до организации буфета в школе №10.

«Я призываю всех жителей зайти на портал и проголосовать за проекты. Это самая важная составляющая – именно народное голосование позволит допустить инициативу жителей до следующего этапа», - заключил Ефимов.

Голосование за проект в деревне Дятловка: https://vote.dobrodel.ru/narodniy_budjet/view-project/6127