РИАМО - 28 мар. На сегодня в Подмосковье объявлены аукционы по 574 лотам – это земельные участки, предназначенные для личных или коммерческих целей, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике региона.

Так, для ведения личного подсобного хозяйства в городском округе Зарайск на 13 лет 2 месяца предлагается в аренду земельный участок 3 300 кв. м в селе Макеево, в 20 км от Зарайска. Участок предлагается по начальной цене ежегодной арендной платы 56 000 рублей. Рядом остановка общественного транспорта, школа, дом культуры, в 3 минутах езды железнодорожная станция.

Для производственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства подойдет земельный участок площадью 9 930 кв. м в городском округе Электросталь. Сам участок имеет удобную конфигурацию и транспортную доступность. Вблизи расположена остановка общественного транспорта «Эльград», в 1,7 км находится Ногинское шоссе, в 3 км Горьковское шоссе. Земля предоставляется в аренду сроком на 13 лет 2 месяца. Стартовая цена – 1 522 120 рублей в год.

В деревне Зубово городского округа Кашира можно купить земельный участок для строительства частного дома. Начальная цена продажи - 1 178 340 рублей. Участок расположен недалеко от пруда и реки Зубовка. Рядом автобусная остановка и железнодорожная станция.