Обычная усталость: в чем коварство болезни Альцгеймера

Коварство болезни Альцгеймера заключается в том, что ее ранние симптомы легко принять за обычные проявления усталости, стресса или старения. Из-за этого многие люди обращаются к врачу уже на поздних стадиях заболевания, когда возможности лечения ограничены, рассказала РИАМО невролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Один из самых недооцененных ранних симптомов — незначительное ухудшение памяти. Человек может забывать недавно полученную информацию и задавать повторяющиеся вопросы. На это часто не обращают внимания, списывая такую особенность на возрастные изменения или рассеянность, связанную с повседневной суетой», — отметил невролог.

Еще один тревожный звоночек — постепенное снижение способности планировать и решать задачи. Человеку становится сложно организовать свой день, следовать инструкциям, состоящим из нескольких шагов, или справляться с новыми ситуациями. Такие трудности объясняют усталостью, нехваткой опыта или снижением мотивации.

«Нередко игнорируются и незначительные изменения в настроении и поведении, такие как повышенная раздражительность, апатия, потеря интереса к хобби или к общению с друзьями. Подобные перемены списывают на депрессию, стресс или личностные особенности», — рассказала Демьяновская.

При этом важно понимать, что ранняя диагностика болезни Альцгеймера хотя и не позволяет полностью излечить заболевание, но дает возможность замедлить прогрессирование симптомов и улучшить качество жизни пациента с таким диагнозом.

«Поэтому очень важно быть внимательным к любым, даже незначительным, на первый взгляд, переменам в настроении и поведении близких людей, а при появлении тревожных симптомов — как можно скорее обращаться к врачу», — заключила врач.

Всемирный день осведомленности о болезни Альцгеймера отмечается каждый год 21 сентября, начиная с 1994 года. В сентябре Международная организация по борьбе с болезнью Альцгеймера организовывает специальные месячники по повышению осведомленности о заболевании.

Это разновидность старческого слабоумия, которое проявляется тотальной деменцией с распадом памяти и очаговыми расстройствами. В основе болезни лежит атрофия головного мозга. Болезнь получила название по имени немецкого врача Алоиса Альцгеймера, который впервые описал ее в 1906 году.

