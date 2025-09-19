Невролог рассказала, как снизить риск развития болезни Альцгеймера

Хотя гарантированного способа предотвратить развитие болезни Альцгеймера не существует, есть ряд стратегий, которые могут снизить риск заболевания или замедлить его прогрессирование. Считается, что профилактика деменции начинается в молодом возрасте и продолжается всю жизнь, рассказала РИАМО невролог, кандидат медицинских наук, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Тренировки тела и мозга

По ее словам, некоторые формы болезни Альцгеймера обусловлены генетически. Поэтому родственникам людей с установленной альцгеймеровской деменцией полезно провести специальные генетические тесты, чтобы узнать свой риск, проявить настороженность и своевременно принять меры.

«Один из самых мощных инструментов профилактики — активный образ жизни и физические упражнения. Танцы, йога, аэробика улучшают кровообращение в головном мозге, стимулируют образование новых нервных клеток. Для общего здоровья достаточно не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной аэробной активности в неделю», — рассказала Демьяновская.

Также важно постоянно тренировать когнитивные способности мозга — читать, изучать иностранные языки, играть на музыкальных инструментах, разгадывать кроссворды и головоломки. Все это помогает создавать новые нейронные связи и повысить когнитивный резерв — способность мозга компенсировать возрастные изменения.

Важность питания и социальной активности

«Критически важно для здоровья мозга питание. Рекомендуется придерживаться диеты, богатой фруктами и овощами, цельнозерновыми продуктами, рыбой. Полезной в этом отношении может считаться средиземноморская диета, которая в некоторой степени ассоциируется со снижением риска болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний», — отметила врач.

Особую ценность имеет и поддержание социальной активности. Общение с родственниками и друзьями, участие в социальных мероприятиях, волонтерство, посещение клубов по интересам стимулируют когнитивные функции, снижают уровень стресса. А вот одиночество и социальная изоляция, напротив, повышают риск развития деменции», — добавила специалист.

«Рекомендуется избегать черепно-мозговых травм — например, надевать шлем во время езды на велосипеде, мотоцикле, роликовых коньках. Отказаться от курения и минимизировать потребление алкоголя. Поддерживать систолическое артериальное давление на уровне не выше 130 мм рт. ст. и нормальный уровень глюкозы крови. При снижении слуха нужно обратиться за слухопротезированием — это тоже мера по сохранению когнитивных функций», — заключила эксперт.

Всемирный день осведомленности о болезни Альцгеймера отмечается каждый год 21 сентября, начиная с 1994 года. В сентябре Международная организации по борьбе с болезнью Альцгеймера организовывает специальные месячники по повышении осведомленности о заболевании.

Это разновидность старческого слабоумия, которое проявляется тотальной деменцией с распадом памяти и очаговыми расстройствами. В основе болезни лежит атрофия головного мозга. Болезнь получила название по имени немецкого врача Алоиса Альцгеймера, который впервые описал ее в 1906 году.

