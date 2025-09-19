Россияне могут остаться без китайских LiXiang и Zeekr после повышения утильсбора

Некоторые крупные автобренды из КНР готовятся к тому, что продажи их машин и работа в России могут быть свернуты из-за роста тарифов утильсбора, сообщает SHOT .

Среди них и популярные Zeekr и LiXiang. Эти авто выпускаются в Китае, а поэтому после 1 ноября компаниям может стать невыгодно работать в России. Пока эти бренды изучают вопрос о возможном завершении деятельности в стране. Автомобили ввозятся по схеме параллельного импорта.

Глава НАС Антон Шапарин отметил, что из-за повышения утильсбора под угрозой оказались не только поставки китайских машин, но и популярных в стране Toyota Camry, Land Cruiser, более дорогих Mercedes, BMW и Audi.

По его словам, это из-за этого стоимость авто резко увеличится и найти на них покупателей будет сложно. Шапарин считает, что продавцы, привозящие автомобили из разных стран, могут сосредоточиться на поставках других, более дешевых и менее мощных машин.

Однако к китайским маркам, которые перенесли производство на территорию России и имеют высокие баллы локализации, утильсбор применяться не будет. Среди них Haval и Chery.

Как будут рассчитывать утильсбор, можно прочитать в материале РИАМО.

