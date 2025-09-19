Необычные симптомы болезни Альцгеймера: на что нужно обращать внимание

Помимо общеизвестных признаков, таких как ухудшение памяти, есть и менее очевидные проявления болезни Альцгеймера, которые остаются незамеченными или неправильно интерпретируются. Среди них ухудшение обоняния, потеря способности писать и нарушение сна, рассказала РИАМО невролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Потеря обоняния и нарушение сна

«Исследования показывают, что снижение способности различать запахи возникает за несколько лет до появления типичных признаков болезни. Это связано с тем, что обонятельная кора — область головного мозга, которая отвечает за обработку запахов, — начинает атрофироваться одной из первых», — объяснила Демьяновская.

Другой необычный симптом — нарушение сна, в частности, синдром беспокойных ног и расстройство поведения в фазе быстрого сна (РПБС). Синдром беспокойных ног сопровождается непреодолимым желанием двигать ими. Для РПБС характерны яркие сновидения, которые сопровождаются активными движениями и криками во сне.

Ученые установили, что оба расстройства сна нередко свидетельствуют о повышенном риске развития не только болезни Альцгеймера, но и других нейродегенеративных заболеваний, поскольку возникают в том числе и потому, что в головном мозге начинают активно накапливаться амилоид и тау-белок, а это — ключевые патологические протеины, нарушающие работу нейронов головного мозга.

Навязчивые мысли, аграфия и изменение пищевых привычек

«Также стоит обратить внимание на появление навязчивых мыслей и нехарактерное поведение. Такие перемены могут быть связаны с нарушением работы лобной доли мозга — именно она отвечает за планирование и контроль над действиями. Могут возникнуть навязчивости. Человек может вдруг начать постоянно проверять замки, пересчитывать предметы или стремиться к строгой симметрии и порядку», — рассказала невролог.

Малоизвестным симптомом может стать и прогрессирующая аграфия — потеря способности писать. В отличие от проблем с речью, когда человеку трудно подобрать слова, при аграфии он не в состоянии сформировать на бумаге буквы и слова. Это связано с нарушением работы зон мозга, отвечающих за моторные навыки и визуально-пространственное восприятие.

«Наконец, стоит обратить внимание на изменения в пищевых предпочтениях. Резко возникшая тяга к сладкому или нездоровой пище — еще один возможный признак болезни Альцгеймера», — заявила врач.

Нужно понимать, что все перечисленные симптомы имеют значение для диагностики болезни Альцгеймера, если сочетаются с когнитивными нарушениями той или иной степени, заключила она.

Всемирный день осведомленности о болезни Альцгеймера отмечается каждый год 21 сентября, начиная с 1994 года. В сентябре Международная организация по борьбе с болезнью Альцгеймера организовывает специальные месячники по повышению осведомленности о заболевании.

Это разновидность старческого слабоумия, которое проявляется тотальной деменцией с распадом памяти и очаговыми расстройствами. В основе болезни лежит атрофия головного мозга. Болезнь получила название по имени немецкого врача Алоиса Альцгеймера, который впервые описал ее в 1906 году.

