РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 мар. Филиал МФЦ микрорайона Железнодорожный Балашихи переехал в современное комфортное помещение, расположенное в ТЦ «Галерея Прометей» в микрорайоне Керамик. За первый день работы в новый офис обратились 900 человек, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Филиалу МФЦ микрорайона Железнодорожный требовались переезд и расширение площади. Каждый год росло число обращений жителей. В 2021 году количество оказанных услуг составило 419 тыс.

«Новый офис МФЦ отличается удобной транспортной доступностью, находится в 5 минутах ходьбы от автобусной остановки. Количество окон обслуживания увеличено до 30», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Новое помещение соответствует всем федеральным и региональным стандартам, адаптировано для маломобильных групп граждан. Офис оснащен необходимым оборудованием для комфортного пребывания и получения услуг, в том числе лифтом, терминалами оплаты госпошлин, детским уголком.

По словам директора ГКУ МО «МО МФЦ» Ивана Кулакова, сегодня 100% центров «Мои Документы» соответствуют федеральным требованиям. Для комфортного пребывания заявителей в МФЦ Подмосковья установлены кофейные и снековые аппараты, а в 13 центрах можно сдать пластиковую и алюминиевую тару в экопунктах для дальнейшей переработки.

Офис МФЦ расположен по адресу: Балашиха, мкр-н Керамик, Носовихинское шоссе, д. 15, 2 этаж, ТЦ «Галерея Прометей». Работает он с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00.