РИАМО - 28 мар. На портале «Добродел» стартовало голосование за проект обновления спортивного стадиона в школе №10 подмосковного Реутова, жители могут отдать свой голос «за» или «против» до 1 апреля, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

Стадион школы №10 является востребованным для ее учащихся, спортсменов и жителей, ведущих здоровый образ жизни. Довольно активная эксплуатация требует его своевременного и качественного обновления.

Проект предполагает обновление футбольного поля с заменой покрытия.

«Если инициатива наберет достаточное количество голосов и пройдет экспертную оценку жюри, то проект обновления футбольного поля реализуем до октября 2022 года. Заменим покрытие футбольного поля, оборудуем тренажерную и волейбольную площадки, круговую беговую дорожку и установим столы для настольного тенниса», - сказал Каторов.

Градоначальник отметил, что на реконструкцию поля будут выделены средства из регионального и местного бюджетов.

Проголосовать можно по ссылке: https://vote.dobrodel.ru/narodniy_budjet/view-project/6475.