РИАМО - 28 мар. Наиболее востребованными в Подмосковье стали кружки по хореографии, вокалу, театру, прикладному искусству и рисованию, также набирают популярность сфера фотографии, программирование и саунд-дизайн, заявила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Всего в Подмосковье работают 910 домов культуры и почти 12 тыс. кружков. Туда ходят люди разных возрастов.

«Пять традиционных направлений, которые всегда востребованы жителями, - хореография, вокал, театр, прикладное искусство, рисование», - сказала Харламова на совещании губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Подмосковья и главами городских округов.

Харламова отметила, что также есть запрос на новые направления - кино- и фототехника, робототехника, программирование, моделирование, иностранные языки, саунд-дизайн и волонтерство.

В Подмосковье активно разрабатываются цифровые проект, которые позволяют жителям региона легко ориентироваться в работе учреждений культуры. Все они делаются для удобства граждан.

«Мы внедряем цифровые новации. Это касается и культуры, и спорта», – рассказал Воробьев.

Так, на сайте госуслуг Подмосковья можно записаться на обзорные и тематические экскурсии, узнать время и место проведения театрального представления, записаться в кружки и секции.