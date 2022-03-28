РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 мар. В городском округе Мытищи за минувшие сутки выявили 19 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе выявили 40 938 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

281 случай заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 958 966 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 748 человек. Выздоровели и выписались 927 840 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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