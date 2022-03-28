РИАМО - 28 мар. За прошедшие сутки в России был выявлен 21 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в России зафиксировали 17 783 843 случая инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Побороли заболевание за минувшие сутки 35 746 пациентов, 335 скончались.

С начала пандемии выздоровели после заражения коронавирусом 16 689 977 человек, жертвами инфекции стали 367 686 Covid-пациентов.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабилизировалась. Тем не менее следует предпринимать меры для защиты своего здоровья от тяжелого протекания заболевания Covid-19. Бесплатно привиться отечественными препаратами от коронавируса можно в поликлиниках.

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